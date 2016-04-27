Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В городе Новочеркасске Ростовской области, который осенью проводил в последний путь Александра Позынича, погибшего при исполнении служебного долга в Сирии, рушится школа. Учебному учреждению, в которой учился будущий кавалер Ордена Мужества, дали имя героически погибшего земляка, но продлится ли жизнь здания, пока неизвестно. С просьбой о помощи к депутатам и властям Дона обратилась парламентарий Екатерина Стенякина, пишет «Комсомольская правда».

donland.ru Орден Мужества

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«Не могу молчать по этому вопросу. Школу закрыли, она находится в аварийном состоянии. Детям просто опасно там находиться. Более 800 учеников нашли временное пристанище в других школах, а школа имени Позынича медленно разрушается. Обращаюсь к депутатам, правительству Ростовской области и сенаторам Евгению Бушмину и Леониду Тягачеву — с просьбой найти деньги на капремонт учебного заведения. Ведь если мы называем школу именем героя, мы должны сделать все, чтобы она была достойна его имени», — сказала депутат.

Здание закрыть пришлось попросту, так как за короткий срок на объекте произошло несколько коммунальных аварий. Стоит отметить, что признан аварийным объект уже около 10 лет. Как заверяют власти столицы донского и мирового казачества, возможно, школу приведут в порядок к 2018 году. Уже в текущем году планируется подготовить документы по обследованию фундамента, а также проектно-сметную документацию.

«Стоимость этих работ в совокупности составляет 1 млн рублей. В 2017 году при наличии финансирования будут начаты ремонтные работы. Их стоимость — 350−400 млн рублей. Окончание работ будет зависеть от объема финансирования. Мы надеемся, что в 2018 году школа откроет свои двери для детей», — рассказал порталу 161.ru мэр города Владимир Киргинцев.

Пока здание не отремонтируют, дети будут получать знания в двух других школах Новочеркасска.

Как сообщало ИА REGNUM, имя Александра Позынича дали школе №11, в которой он учился, после гибели морпеха в Сирии. 24 ноября прошлого года в ходе поисково-спасательной операции вертолет, в котором находился новочеркассец, был обстрелян. Позынич получил смертельные ранения. Посмертно военнослужащий был награжден Орденом Мужества. Похоронен Александр Позынич на Аллее Славы в родном Новочеркасске.

У Александра Позынича остались жена, пятилетний сын и семилетняя дочь от первого брака.