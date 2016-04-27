Санкт-Петербург, 27 апреля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг признался в том, что побывал утром 27 апреля в Генеральном консульстве США в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Он также сообщил, что сегодня вечером собирается в петербургское консульство Нидерландов, а через десять дней — в консульство Норвегии.

«Я встречаюсь со всеми консулами иностранных государств в Петербурге, потому что я интересуюсь вопросами международной политики. Как правило, консулы приглашают на встречи политиков, которые разбираются в международной ситуации», — объяснил Шлосберг причины своих встреч с иностранными дипломатами.

По его словам, вопросы международной политики исключительно важны для регионов, расположенных на границе с Евросоюзом, как Петербург или Псковская область.

«Это нормально. Когда они приезжают в Псков, мы встречаемся в Пскове. Любые попытки показать, что общение с иностранными дипломатами является некой криминальной практикой — это смешно и просто глупо. У любого гражданина и политика есть право вести диалог со всеми», — сказал Лев Шлосберг.