Севастополь, 27 апреля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Банковские карты платежной системы «Мир» в России есть пока только у восьми тысяч человек. Об этом 27 апреля в Севастополе начальник отдела по работе с клиентами Национальной системы платежных карт (НСПК) Александра Крылова, передает корреспондент ИА REGNUM.

nspk.ru Платёжная карта «Мир»

«Российские банки активно присоединяются к платежной системе «Мир». 11 банков уже выпускают эти карты, более 30 — обслуживают их. По всей России выдано клиентам порядка восьми тысяч платежных карт», — сказала Крылова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НСПК собирается в 2016 году выпустить в Крыму около 1 млн карт национальной системы «Мир».

Первый заместитель председателя правления — заместитель гендиректора НСПК Сергей Бочкарев сообщил, что крымские банки создадут 85% необходимой сети и к 1 июля — НСПК планирует эмиссию платежных карт.

По его данным, ежедневное количество операций, которые обрабатываются НСПК, увеличилось до 20 млн. На сегодня участниками платежной системы «Мир» являются 69 банков, еще 15 находятся на рассмотрении, заявил Бочкарев на Ялтинском экономическом форуме.

Сегодня, 26 апреля в Севастополе состоялась первая в России интернет-транзакция с использованием банковских карт «Мир». Первую онлайн-покупку совершила жительница Севастополя Татьяна Сидоренко, которая приобрела электронный авиабилет в Москву.

Крылова добавила, что интернет-эквайринг начал работу в марте. «На данный момент только компания «Аэрофлот» занимается обслуживанием карты «Мир» в интернете», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НСПК создана 23 июля 2014 года в Российской Федерации на основании федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с целью обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств.

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