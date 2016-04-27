Москва, 27 апреля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. В результате реализации новых пенсионных предложений ЦБ и Минфина небольшие компании будут стараться находить способы уйти в тень, что будет способствовать росту неформальной занятости. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля Директор филиальной сети ИК QBF Владимир Пахомов, комментируя совместные предложения Банка России и Министерства финансов РФ в части фактической ликвидации накопительной системы в нынешнем виде и введение отчислений сверх пенсионного тарифа в 22%.

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«Данная инициатива призвана снизить напряженность в вопросе потенциальной отмены накопительной части пенсии. С одной стороны, власти, по сути, максимизируют уровень выплат в ПФР, а, с другой стороны, предлагают конструктивную альтернативу — возможность для граждан самостоятельно регулировать уровень отчислений и быть собственником своих совокупных накоплений, имея больше вариантов их использования», — разъясняет эксперт.

Задача властей в данном варианте действительно решается, отчисления в ПФР в рамках страховой части пенсии станут существенно больше, констатирует Пахомов, однако «очевидно, что абсолютное большинство населения не готово к сознательному участию в формировании накоплений». «Поэтому от дополнительных отчислений будут массово отказываться, уже накопленные средства забирать и т.д., то есть длинных денег в российской финансовой системе станет значительно меньше, а это крайне негативно для развития экономического потенциала страны», — считает Пахомов.

Для работодателей данная схема является дополнительной нагрузкой на бухгалтерию, указывает он. «Не исключено, что небольшие компании будут стараться находить способы уйти в тень, что будет способствовать росту неформальной занятости», — резюмирует эксперт.

Минфин и ЦБ разработали совместную программу модернизации пенсионной системы России — «Концепцию индивидуального пенсионного капитала». Она предполагает ликвидацию накопительной системы в ее современном виде, сохранение обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22%, льготы и гарантии по дополнительным накопительным платежам в НПФ в размере от 0% до 6% с добровольным выбором ставки. Накопления граждан при этом будут признаны их собственностью: в особых случаях предусмотрены выплаты наличными из пенсионных накоплений, пишут СМИ.