Тирасполь, 27 апреля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Правительство Приднестровья опровергло информацию о том, что республика находится на грани продовольственного кризиса. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Кабмине сообщили, что в I квартале 2016 года по сравнению с 2015-м по продовольственным товарным позициям импорт в ПМР увеличился на 3,3%. Выросла и доля продовольственных товаров в структуре импорта — с 6% до 10%.

Бедный ужин. Василий Максимов. 1879

Снижение импорта по ряду товарных позиций — яиц, сливочного масла, продуктов мукомольно-крупяной промышленности — в правительстве объясняют «процессами импортозамещения».

«Продуктовый кризис республике не грозит, и все нагнетание ситуации вокруг продовольственной безопасности нашего государства не имеет под собой объективной почвы. Показатели статистики ясно говорят о том, что предпосылки для возникновения в республике острого продуктового дефицита отсутствуют», — добавили в исполнительном органе ПМР.

В тот же день в приднестровском правительстве прошло оперативное совещание с участием премьера и министров финансово-экономического блока. В рамках встречи была озвучена информация об исполнении бюджетов всех уровней и представлен анализ макроэкономических показателей.

Министр экономического развития Дмитрий Болтрушко сообщил, что объем промышленного производства по итогам первого квартала 2016 года сократился на 2,9% в долларовом эквиваленте по отношению к такому же периоду 2015 года. Объем экспорта в свою очередь уменьшился на 1,6%, импорта — на 35%. Общий товарооборот снизился на 25%.

Что касается исполнение доходной части бюджета в первом квартале, то по словам министра финансов Ирины Молокановой, план был выполнен всего на 66%. «По местным бюджетам исполнение плана по доходам несколько выше, примерно 77%», — добавила Молоканова.

Недопоступления денег в бюджет и отсутствие возможности привлечения дополнительных средств приводят, по ее словам, к сбою с выплатами заработной платы. В среднем по республиканскому бюджету заработная плата за март на сегодняшний день погашена немногим более 50%.

На том же совещании обсуждалась возможность использования займа, ранее предложенного властям крупнейшим в республике холдингом «Шериф» для погашения задолженности перед бюджетниками и пенсионерами. Несмотря на то, что условия предоставления займа не в полной мере удовлетворяют правительство, в Кабмине выразили готовность обсудить на ближайшем заседании и подписать предложенные варианты договоров.

ИА REGNUM напоминает, что крупнейший в ПМР торгово-промышленный холдинг «Шериф» предложил правительству беспроцентный целевой займа в сумме 300 млн рублей ПМР ($26,5 млн) на выплату задолженности по зарплатам бюджетникам. Параллельно правительство обратилось за финансовой помощью в РФ, но ответа пока не дождалось и приступило к переговорам с «Шерифом» об условиях предосталения займа.

Холдинг «Шериф» связан с партией «Обновление», которая находится в оппозиции к нынешнему президенту Евгению Шевчуку. В период парламентской предвыборной кампании осенью 2015 года между ними шло жесткое противостояние. В итоге «обновленцы» победили на выборах, получив конституционное большинство в Верховном совете.

В декабре 2016 года в Приднестровье пройдут президентские выборы. Главными конкурентами, как ожидается, станут нынешний руководитель Евгений Шевчук и близкий к холдингу «Шериф» спикер Верховного совета Вадим Красносельский.