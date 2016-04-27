Москва, 27 апреля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила официальный запрос в Панаму относительного международного офшорного скандала. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, отвечая на вопросы в Совете Федерации.

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Чайка заявил, что его ведомство уже послало запрос панамским коллегами. Генпрокуратура уже начала проверку владельцев счетов и компаний в панамском офшоре. Результаты проверки будут доложены руководству страны и опубликованы.

Сам генеральный прокурор считает, что утечка массива документов из юридической компании Mossack Fonseca не что иное, как спецоперация. «Никаких сомнений в этой части у меня нет. Утечка документов, которая произошла, абсолютно невозможна была без участия специальных служб».

Чайка подчеркнул, что работу по систематизации и изучению документов панамской юридической фирмы, которые стали достоянием общественности, должны выполнять профессиональные юристы и финансисты, «а не журналисты, которые подают это как жареные пирожки».

Напомним, 3 апреля 2016 года была обнародована утечка 11 миллионов секретных документов, свидетельствующих о том, что компания Mossack Fonseca оказывала помощь клиентам в незаконном переводе крупных денежных сумм в офшоры.

При этом в документах были данные об офшорах четвёртого уровня. Международные эксперты отмечают, что вскрыть такие сведения могло только ЦРУ.