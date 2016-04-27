Москва, 27 апреля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Предложенная Минфином и ЦБ пенсионная реформа направлена на частичное облегчение положения в пенсионной системе сейчас, однако в будущем эти меры смогут только усугубить ситуацию. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие» Сергей Хестанов, комментируя совместные предложения Минфина и ЦБ по реформированию пенсионной системы по ликвидации накопительной системы в нынешнем виде и введение отчислений сверх пенсионного тарифа в 22%.

Рембрандт Ван Рейн. Старик

«Именно на решение текущих проблем пенсионной системы это решение и ориентировано. Тем не менее, одно это решение дефицит бюджета ПФР не ликвидирует», — полагает Хестанов. По прогнозу эксперта, прописанная в предложениях ведомств возможность забрать накопленные средства будет «сильно ограничена». «На практике воспользоваться ей будет практически невозможно», — объясняет эксперт.

Однозначно позитивно оценить эти предложения было бы сложно, считает эксперт. «Реформа направлена на частичное облегчение положение дел сейчас, ценой усугубления проблем в будущем», — считает Хестанов.

Минфин и ЦБ разработали совместную концепцию модернизации пенсионной системы РФ — «Концепцию индивидуального пенсионного капитала». Среди ее основных положений: ликвидация нынешней накопительной системы, сохранение обязательной ставки платежа в Пенсионный фонд в 22%, льготы и гарантии по дополнительным накопительным платежам в НПФ в размере от 0% до 6% с добровольным выбором ставки. Предлагается признать накопления собственностью граждан: в особых случаях предусмотрены выплаты наличными из пенсионных накоплений, пишут СМИ.