Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, исполнилось 40 дней со дня авикатастрофы в международном аэропорту Ростова-на-Дону. В храмах Дона состоялись панихиды, жители области скорбят по жертвам рейса FZ-981. В память погибших при крушении Boeing-737 в сквере у воздушной гавани будет установлен мемориал, эскиз которого уже представлен. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации донской столицы.

rostov-gorod.ru Эскиз памятника жертвам авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

Ростовский скульптор, автор знаменитой «Тачанки» и других известных мемориальных комплексов, Анатолий Скнарин подготовит макет памятника. Монумент носит символичное название — «Прерванный полет». Предполагается, что высота памятника оставит 2,5 метра. Но это пока не окончательный вариант, эскизы городские власти еще принимают. Возможно, это предложение также будет доработано.

Напомним, что выразить соболезнования можно на специальном интернет-ресурсе, который авиакомпания FlyDubai создала в память о погибших. Ежедневно на портале оставляют записи сотни жителей всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, с отдыха из ОАЭ в ночь на 19 марта возвращались 55 пассажиров. Обслуживали полет семь членов экипажа. Все они погибли. Идентификация останков произведена, о процедуре захоронения жертв авиакатастрофы не сообщается.

Читайте также: Память жертв рейса FZ981 можно почтить на специальном сайте от FlyDubai