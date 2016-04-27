Магас, 27 апреля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Более 124 млн рублей будет направлено в Ингушетии в 2016 году на мероприятия по снижению уровня напряженности на рынке труда. В республике принята государственная программа, цель которой сдерживание уровня регистрируемой безработицы не выше 12% экономически активного населения.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

В соответствии с этой программой, будут также приняты меры по удержанию коэффициента напряженности на рынке труда до 50−60 человек, претендующих на одну вакансию в органах службы занятости населения. Об этом ИА REGNUM 27 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как следует из программы, будут проведены профессиональное обучение и стажировка для 600 работников организаций и безработных граждан. Еще одним пунктом программы станет возмещение работодателям, которые развивают свои производства, расходов на частичную оплату труда 810 работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан.

Предусмотрены также и меры поддержки работодателей, у которых трудоустроены граждане с ограниченными возможностями здоровья. Им будут возмещены затраты, связанные с оборудованием рабочих мест и созданием инфраструктуры организации при трудоустройстве 200 инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия продолжает оставаться лидером среди субъектов РФ по числу безработных граждан. На 1 января 2016 уровень безработицы в республике составил 30,7%. На начало 2016 года искали работу 29 723 жителя Ингушетии, из них признан безработным 29 591 человек. В настоящее время органы службы занятости располагают всего 125 вакансиями.