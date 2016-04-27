Бухарест, 27 апреля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Власти Румынии намерены реализовать ряд инфраструктурных проектов, приурочив их к 100-й годовщине румынской оккупации Бессарабии и Трансильвании в 1918 году. Как сообщило румынское ИА Mediafax, в планах Бухареста, в частности, строительство автотрассы Унгены — Яссы — Тыргу-Муреш, связывающей Бессарабию с Трансильванией. При этом денег на реализацию проекта в румынском бюджете нет, и Бухарест намерен снова идти с протянутой рукой в Брюссель.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР С протянутой рукой

«Мы намереваемся предложить парламенту проект Закона Столетия, который включал бы и составляющую из ряда инфраструктурных проектов, которые мы приурочим к Столетию «Великого объединения» 1918 года. И эта трасса [Унгены — Яссы — Тыргу-Муреш], с нашей точки зрения, должна быть частью этого проекта, за который мы бы взялись независимо от каких-то политических событий», - сказал премьер-министр Румынии Дачиан Чолош на встрече с румынскими депутатами.

Глава правительства признал, что бюджетных средств на строительство автомагистрали у Бухареста на данный момент нет. «По подсчетам, общая стоимость проекта — порядка 4 млрд евро. Стоимость технико-экономического обоснования и технического проекта составляет около 6 млн, и мы пытаемся найти ресурсы в этом году», - сказал Чолош. Разработка технико-экономического обоснования и технического проекта, по его словам, займет около 18 месяцев.

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.