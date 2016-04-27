Краснодар, 27 апреля, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В кубанской столице решили не отказываться из-за Пасхи от традиционных первомайских шествий, демонстраций и митингов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, 1 мая в Краснодаре оба праздника — церковный и светский — совместят. Так, в горожане смогут пройти в колонне демонстрантов улице Красной. Ожидается, что в первомайском шествии примут участие десятки тысяч горожан — представителей трудовых коллективов, студенты вузов и ссузов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность города.

krd.ru Первомай на Кубани

Пройдет и так называемый «Свадебный парад». Невесты в свадебных платьях, женихи, молодые семьи, родители с детьми и специалисты свадебного бизнеса прошагают по улице Красной в общей колонне демонстрантов, чтобы еще раз показать, что на Кубани живут счастливые и общественно активные молодые семьи.

В скверах 1 Мая пройдут десятки праздничных мероприятий, детских театрализованных представлений, анимационно-игровых программ и танцевальных вечеров. Одним из основных станет XI городской фестиваль творчества «Планета детства и друзей», который пройдет в трех парках: Городском саду, в Чистяковской роще и в парке «Солнечный остров».

Не обойдут организаторы и православный праздник Пасхи. 1 Мая горожанам будут предложены праздничные пасхальные куличи, огромное пасхальное яйцо в самом центре площади, которое сможет украсить каждый желающий, а также шуточные сражения пасхальными яйцами и концертная программа от ансамбля народной песни «Родня».

Для самых маленьких будет работать площадка с аттракционами, можно будет принять участие в играх, попробовать аквагрим и принять участие в мастер-классах по изготовлению народных кукол, увидеть шоу мыльных пузырей.

Народная ярмарка порадует гостей своим изобилием изделий ручной работы, сувениров от мастеров народных промыслов.

1 мая городские парки также подготовили театрально-концертные мероприятия, посвященные православному празднику Пасхи.

Все майские праздники в городе будет проходить фестиваль «Маёвка 2016». Ежедневно для гостей фестиваля будут работать Welcome-зоны: «Мужское рукопожатие» (соревнования по армрестлингу), «Шуточный ЗАГС» (настоящая выездная регистрация), «Перетягивание каната», «Площадка ГТО» (сдача нормативов), площадка «Мини — футбол», стрелковый тир. Каждый день тематическая программа будет новой.