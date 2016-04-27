Симферополь, 27 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Власти Эстонии не выпустили из страны поисковый отряд, в составе троих человек, направлявшийся на личном авто из Эстонии в Россию для участия в «Вахте памяти» на территории «Севастопольского укрепрайона». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля сообщил руководитель «Вахты памяти-2016» в Севастополе Александр Неменко.

Эстонские легионеры СС

«Отзвонились ребята, сказали, что их задержали на границе эстонские власти, не дали возможности проехать в Крым на автотранспорте. Просто остановили их машину под вымышленным предлогом», — рассказал Неменко. Позже поисковики предприняли попытку вылететь самолетом в Москву, однако из страны их так и не выпустили.

По словам Неменко, в этом году на «Вахту памяти» на границе Севастополя и Бахчисарайского района Крыма в урочище Черкез-Кермен собираются приехать более 300 человек — 110 севастопольцев, и около 200 человек из других регионов России и ближнего зарубежья. «К нам просились ребята и из Эстонии, у них возникли проблемы с пересечением границы. Должны прибыть ребята с Украины — Запорожье, Херсон — наши старые верные друзья», — пояснил поисковик.

«Вахту памяти» в Севастополе проводит Севастопольское региональное отделение ООД «Поисковое движение России» с 15 апреля по 15 ноября 2016 года. Поисковики ищут неучтенные захоронения бойцов и командиров Красной армии. Первый этап Вахты — Лагерь поисковиков в урочище Черкез-Кермен — проходит с 22 апреля по 15 мая.