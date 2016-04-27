Хабаровск, 27 апреля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Укрупнение регионов — это не самая актуальная идея из тех, что могли возникнуть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонид Бляхер, комментируя предложение заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова объединить ЕАО, Хабаровский край и Амурскую область.

Вступление в колхоз. 1930

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«Хорошо ли, плохо ли, но управление территориями именно в этих границах сложилось, — отметил политолог. — Объединение неизбежно породит на какое-то время управленческий хаос. В сегодняшних условиях это — не совсем то, что снится по ночам жителям региона».

Единственным смыслом такого объединения эксперт назвал только сокращение числа госслужащих, пояснив: «Но и это не факт, что благо. Скажем, в ЕАО — именно эти зарплаты создают хоть какой-то платежеспособный спрос».

Леонид Бляхер полагает, что укрупнять регионы нужно «не сегодня и не завтра». «Сейчас не стоит, как мне кажется, трогать то, что работает. Есть огромная масса того, что не работает. Почему такие идеи вообще приходят? Тут, как мне кажется, ситуация простая. Много их, федералов. И все должны что-то делать. Вы только представьте, сколько появится федеральной работы, если кого-то с кем-то слить. Под задачу обеспечения себя работой и гарантию сохранения рабочего места потом подгоняется рациональная аргументация. Наоборот, увы, не выходит», — подытожил политолог.

Ранее опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперт и депутат инициативу укрупнения регионов также не поддержали. «Мотив сейчас для любой инициативы, в том числе законодательной, везде один — экономика, — пояснил депутат ЕАО Павел Малышев. — Но укрупнение регионов — двоякое понятие. С одной стороны, если нас влить в состав Хабаровского края, то мы, жители ЕАО, по большей части понимаем, что в таком случае станем одним из районов Хабаровского края, и не факт, что благополучным. Потому что те денежные средства, которые приходят в виде субвенций в регион, сейчас остаются у нас — а так они будут оседать в Хабаровском крае, и оттуда распределяться по остаточному принципу».

Политолог из Якутии Пётр Софронов также считает нежелательным сокращение числа субъектов РФ. «Я против укрупнения регионов, так как стираются исторические границы, исчезают экономические особенности. Просто так объединять нельзя, так как у каждого субъекта РФ — своя специфика, у жителей — свой менталитет», — отметил он.

Напомним, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор от Брянской области Сергей Калашников 26 апреля озвучил возможные варианты укрупнения регионов, пишет РБК, в том числе он указал на возможность присоединения к Хабаровскому краю ЕАО и Приамурья, «поскольку у них один тип хозяйствования». По мнению сенатора, также можно подумать о присоединении к ним Владивостока. Ранее с предложением укрупнить ряд регионов выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.