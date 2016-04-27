Ростов-на-Дону, 27 апреля, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Более 17 млн рублей, как и было заявлено в феврале текущего года, выделено на покупку ростовского стадиона «Олимп-2». Теперь можно приступать непосредственно к сделке. Спортобъект приобретут донские власти у ФК «Ростов» для того, чтобы привести его в соответствие с требованиями FIFA и предоставить участникам мундиаля в качестве тренировочной площадки. Об этом ИА REGNUM 27 апреля сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

Также уточняется, что футбольное поле передадут после проведения мундиаля в собственность школы олимпийского резерва №8 имени легендарного ростовского футболиста Виктора Понедельника. Пока для занятий поле арендуется. Футболисты «Ростова» смогут проводить тренировочные занятия и принимать соперников на «RostovArena», которую построят к ЧМ-2018.

На объекте будет организован тренерский штаб, заменен газон, будут оборудованы раздевалки для футболистов, пресс-центр на 100 мест. Проектно-сметную документацию планируют подготовить до конца текущего года.

Напомним, что Виктор Понедельник считался лучшим нападающим сборной СССР по футболу с 1960 по 1965 годы. Форвард ростовских команд СКА и «Ростсельмаш» забил «золотой мяч» в финальном поединке чемпионата Европы 1960 года СССР — Югославия. В составе национальной команды он провел 29 матчей, забив 20 голов в ворота соперников.