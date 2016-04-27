Тайбэй, 27 апреля, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Тайваньские СМИ сообщают об освобождении рыболовецкого судна и его команды спустя сутки после его задержания службой береговой охраны Японии.

today.kz Рыбак

В настоящее время корабль лег на обратный курс на Тайвань. В Пиндуне моряков встретят врачи и представители власти. Состояние здоровья членов экипажа судна пока неизвестно, пишет «Тайнань синьвэнь».

Власти Японии не прокомментировали свои действия. Причиной задержания тайваньского судна послужила ловля рыбы в территориальных водах Японии.

Сразу после задержания судна бывший президент Тайваня Ма Инцзю потребовал от Японии немедленно освободить тайваньских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 апреля cлужба береговой охраны Японии задержала рыболовецкое судно с гражданами Тайваня. Согласно заявлению властей Тайваня, в плену у японских моряков находилось 10 тайваньских рыбаков, одному из которых была необходима срочная медицинская помощь.