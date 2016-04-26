Лима, 27 апреля, 2016, 02:00 — ИА Регнум. 5 июня состоится второй тур президентских выборов в Перу. Несомненный фаворит первого тура Кейко Фухимори, набравшая почти сорок процентов голосов избирателей по итогам первого тура голосования, значительно обогнав основного соперника — Педро Пабло Кучински, теперь идет с ним. практически, вровень. На сегодняшний день Кучински и Фухимори имеют 32 и 34 процентов голосов соответственно, а т. н. мобильные голоса составляют более 30 процентов электората, комментирует Los Andes.

detikbuzz.com Альберто Фухимори

Предсказать итог второго тура голосования сейчас не возможно. Над Кейко Фухимори висит тень ее отца, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. И данное обстоятельство может оттолкнуть от нее тех перуанцев, которые еще не определились с выбором. Так кто же он — Альберто Фухимори?

Альберто Фухимори был президентом Перу в течение десяти лет: с 28 июля 1990 года по 17 ноября 2000 года. Это первый японец, который смог стать главой государства, не считая императоров Японии. В среде левых политиков Альберто Фухимори заслужил прозвище «кровавый хорек». В период его правления имели место массовые нарушения прав человека, кровавые преступления, совершенные «эскадронами смерти».

Альберто Фухимори родился в семье эмигрантов из Японии, получил три высших образования. Был ректором Национального сельскохозяйственного университета Перу. Его победа на выборах 1990 года не прогнозировалась аналитиками. Несерьезное отношение к Фухимори — старшему подогревало и то, что он вел телевизионные шоу. Став президентом, Альберто Фухимори начал повальную приватизацию банков и крупных предприятий, что привело к обнищанию населения. С мешавшими ему левыми, которые имели большинство в парламенте, он расправился просто: провозгласил в 1992 году самопереворот, сверг собственное правительство, провел новые выборы в парламент. Тем самым, обеспечил большинство в парламенте своим сторонникам. Переворот был поддержан США.

В дальнейшем для подавления левых повстанческих движений, в том числе. их «Сендеро Луминосо» («Светлый путь») были задействованы методы террора и физического устранения. Авторитарные методы руководства страной позволило Фухимори победить еще на одних на президентских выборах — в 1995 году.

Когда Альберто Фухимори развелся с женой, дочь — нынешнего кандидата в президенту Перу — он оставил у себя и воспитывал сам. В 2000 году Фухимори-старший был вынужден бежать из страны, после скандала, выявившего серьезные коррупционные преступления, совершенные им и его окружением. Но достоянием гласности стали и более чудовищные вещи — факт стерилизации более двухсот тысяч граждан Перу в период правления Альберто Фухимори. По этому поводу в 2002 году был обнародован специальный доклад, предполагавший признание действий Фухимори геноцидом по отношению к собственному народу.

Перуанский Конгресс отрешил Фухимори-старшего от власти. В 2005 году Альберто Фухимори был арестован в Чили. а в 2007 году доставлен в Перу, где был приговорен к шести годам тюремного заключения за преступления против человечности. В 2009 году он получил еще 25 лет за организацию «эскадронов смерти» и 7, 5 лет за взятку в 15 миллионов долларов. Затем, еще к шести годам.

Отметим, что Кейко Фухимори отрицательно относится к судебному преследованию своего отца и ни разу не выступила с критической оценкой его деятельности в период президентства. Проигравшая первый тур президентских выборов представитель левых сил Вероника Мендоса уверена, что приход к власти Кейко Фухимори — «самый худший вариант для Перу», писало ранее ИА REGNUM.