Гавана, 27 апреля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. После многих лет отсутствия вернутся на Кубу знаменитые здесь КАМАЗы: Россия и Остров свободы подписали договор о поставке на благоприятных условиях этих грузовиков. Документ был подписан в Гаване генеральным директором импортной компании Кубы Томасом Ромеро и главой АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» (ВТК) Рафаилем Гафеевым. В торжественной церемонии приняли участие со стороны Кубы вице-президент Совета Министров и сопредседатель российско-кубинской межправкомиссии Рикардо Кабрисас и министр транспорта Адель Искиердо, сообщает Кубинское агентство новостей (ACN).

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В контракте также предусмотрены поставки материально-технических ресурсов и технологического оборудования для ремонта существующего парка КАМАЗов, а также, подготовка и обучение кубинского персонала для их эксплуатации. Кроме того, грузовики будут направлены на поддержку Плана развития горной местности «Туркино» с целью улучшения пассажирских перевозок в горах. Часть грузовиков будет обслуживать Свободную экономическую зону — порт Мариэль.

Подписанный документ является шагом для вхождения России в Программу экономического и социального развития страны Карибского бассейна, отмечает Prensa Latina.