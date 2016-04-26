Москва, 26 апреля, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало ситуацию с запретом на работу на Украине для журналиста и телеведущего Савика Шустера. Соответствующее заявление сделала сегодня, 26 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кукрыниксы. Геббельс

Напомним, сегодня Шустеру аннулировали разрешение на работу на Украине. Министерство социальной политики Украины пояснило, что что разрешение было аннулировано на основании того, что документы, поданные работодателем, содержали недостоверные данные.

Речь идет о том, что Шустер не указал о наличии уголовного производства в отношении него. В начале 2016 года против Шустера было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов.

Но за Шустера вступились буквально все.

Президент Украины Петр Порошенко высокопарно заявил, что свобода слова является «одним из наибольших достижений Украины после революции Достоинства и является краеугольным камнем демократии». Он надеется, что соответствующие службы в кратчайшее время исчерпают инцидент с журналистом Савиком Шустером.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разобраться с этой ситуацией и «оперативно урегулировать ситуацию в соответствии с действующим законодательством». Он подчеркнул, что притеснение свободы слова на Украине недопустимо.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович потребовала от властей Украины разрешить Шустеру работать на украинском ТВ.

«Вот это скорость реакции и однозначность оценки! А можно ещё чего-нибудь от властей Украины потребовать так же чётко и недвусмысленно? Например, начать аккредитовывать российских журналистов. Или расследовать убийства российских журналистов. Или вернуть в эфир запрещённые телевизионные каналы», — прокомментировала Захарова.