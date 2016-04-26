Брянск, 26 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Представители итальянской группы компаний Michelangelo De Salvo в июне 2016 года посетят Брянск и определятся с местом для строительства современного кардиологического центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения Брянской области, планируется, что в Брянске будет создан аналог медицинского кардиохирургического центра, который уже работает в Алессандрии.

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В медицинском центре-прототипе будущей клиники Брянска есть поликлиническое и кардиохирургическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации. Кроме того, в центре оборудовано отделение реабилитации и гостиница для родственников пациентов, находящихся на лечении.

ИА REGNUM напоминает, что планы по созданию центра были озвучены еще в октябре 2015 года на встрече главы города Александра Хлиманкова и представителей итальянской компании The Policlinico Di Monza Group. Тогда сообщалось, что инвесторы готовы рассмотреть перспективы как частного, так и частно-государственного партнерства. При этом подобный центр в Бухаресте обошелся итальянской компании в 40 млн евро.