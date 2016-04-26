Минск, 26 апреля, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Сторонники прозападной оппозиции проводят 26 апреля в Минске ежегодное политическое мероприятие «Чернобыльский путь» («Чарнобыльскi шлях»). Годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС оппоненты Александра Лукашенко традиционно используют, чтобы выразить протест проводимой властями политике, а также заявить о якобы имеющейся «ядерной угрозе со стороны России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

В шествии от кинотеатра «Октябрь» к парку Дружбы народов (площадь Бангалор) участвуют порядка 400 человек. В акции принимают участие представители гражданской кампании «Говори правду», незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и других оппозиционных движений, а также эко-анархисты. Протестующие несут флаги Украины и Европейского союза, бело-красно-белые флаги.

Основные лозунги мероприятия: «Нет самострою Островецкой АЭС», «АЭС в Островце — эксперимент над нами», «Нет российской ядерной угрозе», «Россия остановись, хватит уничтожать!», «Чернобыль — 30 лет лжи Кремля и Александра Лукашенко», «Продукты из зоны — в меню дроздунам», «Заморозить строительство шикарных номенклатурных Дроздов (посёлок под Минском, где располагаются коттеджи Лукашенко и других высших чиновников — прим. ИА REGNUM)» и другие.

Участники шествия также скандируют: «На АЭС ушёл бюджет — на зарплаты денег нет!». В действительности, напомним, в соответствии с межправительственным соглашением, Москвой предоставлен кредит на строительство БелАЭС в размере 10 млрд долларов сроком на 25 лет с отсрочкой погашения до 10 лет и сроком погашения основного долга до 15 лет.

Акция оппозиции проходит спокойно. Колонну протестующих сопровождают сотрудники ОМОН, которые не препятствуют проведению шествия. Каких-либо инцидентов в ходе мероприятия на данный момент не зафиксировано.