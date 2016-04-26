Иваново, 26 апреля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В Ивановской области на организацию летнего детского отдыха из областного и местных бюджетов направят более 220 млн рублей. Кроме того, региону распределено более 16 млн рублей федеральных средств на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Как уточнили в пресс-службе, на средства областного бюджета уже приобретено более пяти тысяч путевок в санаторно-оздоровительные детские лагеря. Еще более 6,5 тыс. путевок будет приобретено в загородные оздоровительные лагеря. Детям из семей, относящихся к льготным категориям, — малоимущим, многодетным, семьям в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам — путевки предоставляются на безвозмездной основе. Для предприятий и организаций размер частичной оплаты стоимости путевки не изменился и составил 50%. Сумма родительской платы взимается в зависимости от среднедушевого дохода семьи и составляет от 10% до 30%.

В связи с ростом цен в 2015 году стоимость путевок в лагеря проиндексирована. Так, цена путевки в загородный оздоровительный лагерь увеличена с 10 тыс. рублей до 12,5 тыс. рублей, в санаторно-оздоровительный лагерь — с 15 до 17,0 тыс. рублей. Стоимость питания в лагерях дневного пребывания увеличена с 80 до 110 рублей в день на одного ребенка.

По информации ведомства, об участии в летней оздоровительной кампании текущего года заявили 500 баз отдыха и оздоровления Ивановской области. Во всех муниципальных образованиях региона приступили к работе межведомственные комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которым предстоит до конца мая месяца осуществить приемку лагерей дневного пребывания.