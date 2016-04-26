Москва, 26 апреля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Известному российскому блогеру Антону Носику предъявлено обвинение в размещении в интернете статьи экстремистского содержания. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Dmitry Rozhkov Антон Носик

В прошлом году, 1 октября, Носик разместил на одной из блог-платформ статьи под заголовком «Стереть Сирию с лица земли». В статье Носик прямо заявил, что ратует за полное уничтожение Сирии.

«Кто бы ни бомбил сегодня Сирию, я это горячо приветствую, а если ее вообще сотрут с лица земли, не огорчусь ни разу, только спасибо скажу», — сказано в статье Носика.

Сразу после размещения этой статьи Следственный комитет начал проверку творчества Носика на экстремизм. С блогера была взята подписка о невыезде.

Было проведено три лингвистических экспертизы статьи. Первые две противоречили друг другу, а третья установила, что в статье Носика есть признаки возбуждения вражды по отношению к сирийцам, выделяемым по национально-территориальному признаку.

Теперь ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Сам Носик обвинений не признает и считает, что выступил как патриот России и Израиля.

Примечательно, что адвокатов Носику представила организация «Открытая России» Михаила Ходорковского.