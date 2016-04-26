Минск, 26 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. «Хоть на какое-то время негодяев, которые воруют, немного припугнут», — заявил 26 апреля Александр Лукашенко, комментируя публикацию «панамского архива», ставшего поводом для коррупционных скандалов на Западе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ателье

«Но есть и другая сторона: будут более изощренными, как воровали, так и будут воровать. Не нашлось еще такого метода в мире, чтобы ударить по коррупционерам в самый центр. Посмотрим, что будет дальше. А вот этот весь шум из ничего и есть та политическая составляющая. Конечно, она больше политическая, нежели практическая. Но весь мир увидел, насколько коррумпирован этот самый мир», — уверен Лукашенко.

«Это там, среди богатых, кто имеет огромные доходы от нефти и газа — того, что господь всем дал, именно там эти основные коррупционеры. Главные — это политики, — отметил он. — Если бы среди политиков не было коррупционеров, их не было бы и среди спортсменов, журналистов, творцов».

По мнению Лукашенко, что если бы у властей США было желание показать коррупционную составляющую всего мира, то это было бы сделано. «Потому что все это в основном в валюте, долларах. А каждый доллар у американских финансовых структур перед глазами. Они знают, куда идут деньги, где их прячут», — цитирует госинформагентство БелТА руководителя постсоветской республики.

«Те, кто богаче, и те страны, граждане которых самые богатые, там больше всего коррупции. Но им это не надо. Они выстрелили, можно сказать, по воробьям», — констатировал Лукашенко.

«Это только попытка подступиться к разоблачению коррупционных действий этой мировой мафии, во главе которой политики. Да и среди журналистов их немало, даже тех изданий, которые были привлечены якобы к расследованию по «панамскому скандалу». Говорить о том, что это мощная антикоррупционная волна, не стоит», — уверен руководитель постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, при публикации «панамского архива» разразились политические скандалы в Великобритании и других странах Запада. При этом западные СМИ многозначительно намекали на возможную причастность к «отмыванию» денег президента России Владимира Путина (в частности, британская пресса), но так и не смогли подкрепить свои инсинуации хотя бы одним документом. Александр Лукашенко в «панамском архиве» также не фигурирует.