Воронеж, 26 апреля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Не менее 3,5 млн тонн зерна намерены получить в хозяйствах Воронежской области в этом году. Об этом сообщил журналистам 25 апреля заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

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Как сообщил Виктор Логвинов, погодные условия зимой и в первой половине весны оказались благоприятны для посевов. В результате аграрии сумели сохранить 97% посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии. При этом запасов в почве на данный момент достаточно, их хватит на полтора месяца.

В этом году под посевную в целом отведено 1 млн 846 тыс. га, засеяно на данный момент около 39%. Клин зерновых и зернобобовых засеян наполовину. Увеличена посевная площадь под сахарную свекла — 124 тыс., это на 10 тыс. га больше, чем в 2015 году. Эта культура засеяна на 80%. На данный момент два района, Ольховатский и Богучарский завершили сев яровых, еще в четырех районах области работы близки к окончанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине марта показатели сохранности посевов были следующими: 18% встретили весну в хорошем состоянии и 32% — в удовлетворительном, еще 50% — в неудовлетворительном. По словам Виктора Логвинова, спасти озимые помогла своевременная подкормка