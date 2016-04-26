Москва, 26 апреля, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В России в I квартале 2016 года введено в эксплуатацию 224,0 тыс. квартир общей площадью 15,6 млн кв. метров, что составило 83,7% к соответствующему периоду 2015 года (в I квартале 2015 г. было введено 18,6 млн кв. метров жилья, 133,5% к I кварталу 2014 года), сообщили в Росстате.

Цитата из к/ф «Девушка без адреса». Реж. Эльдар Рязанов. 1957. СССР Строительство

Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 8,1% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае — 7,3%, Санкт-Петербурге — 5,8%, Ленинградской области — 5,5%, Москве — 5,0%, Татария — 3,7%, Республике Башкирия — 3,2%, Свердловской области — 2,9%, Ростовской области — 2,7%, Новосибирской области — 2,3%, Чеченской Республике и Нижегородской области — по 2,1%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины введенной общей площади жилья в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в этих субъектах Российской Федерации, в I квартале 2016 г. наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с I кварталом 2015 г. в Новосибирской области — на 46,3%, Свердловской области — на 43,1%, Краснодарском крае — на 15,1%, Московской области — на 14,0%, Санкт-Петербурге — на 11,1%, Москве — на 9,5%, Республике Башкирия — на 6,6%, Ростовской области — на 4,0%.

В I квартале 2016 г. индивидуальными застройщиками введено 48,9 тыс. жилых домов общей площадью 6,3 млн кв. метров, что составило 65,6% к I кварталу 2015 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России — 40,5%.