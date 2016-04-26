Лондон, 26 апреля, 2016, 15:53 — ИА Регнум. В Лондоне в 2017 году временно остановится работа часов на башне Елизаветы, которые также называют Биг-Бен, для технического обслуживания часового механизма. Об этом сообщили в пресс-службе британского парламента.

pixabay.com Биг-Бен ночью

Ремонт начнётся в начале следующего года и продлится три года. Боя часов не будет слышно на протяжении нескольких месяцев. На проведение необходимых работ будет выделено 29 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что часы представляют большую культурную ценность: башню Елизаветы каждый год посещают примерно 12 тыс. человек. За механизмом часов тщательно следят специалисты, в том числе и за точностью их хода.

«Однако, учитывая, что последний раз капитальный ремонт проводился более 30 лет назад, в 1983—1985 годах, необходимы вложения в размере 29 миллионов для сохранения её в хорошем состоянии для будущих поколений», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты отремонтируют подшипники часов, стрелки и маятник. Ремонтные работы коснутся не только часов, но и всей башни Елизаветы, в частности будут устранены трещины на потолке здания.