Москва, 26 апреля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Москву в 2016 году планируют посетить 17,5 млн туристов со всего мира. Число туристов с каждым годом увеличивается, и Москва готова их принять. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, пишет газета «Вечерняя Москва».

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Заседание прошло сегодня, 26 апреля. Одной из актуальный тем стала повышение привлекательности российской столицы для туристов. Мэр города отметил, что в 2015 году Москву посетили 17 млн гостей.

«Туристическая отрасль занимает все более существенную роль в экономике города. С каждым годом количество туристов не уменьшается, а наоборот, увеличивается», — сказал он.

Москва установила с 77 субъектами Российской Федерации договорные отношения, и ещё планируется подписать восемь договоров. Об этом сообщил руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Владимир Черников. В российских регионах пройдут дни Москвы.

«Через считанные дни в Москве начнутся соревнования Чемпионата мира по хоккею», — напомнил Черников. По его словам, спортивное событие является очень значимым, и его можно считать репетицией перед предстоящим Кубком конфедерации 2017 году и перед чемпионатом мира по футболу.

Черников также отметил наплыв туристов из Китая. «Более 92 процентов туристов хотят вернуться вновь в Москву», — сказал он. По его словам, в 2016 году Москву посетят порядка 17,5 миллиона человек.