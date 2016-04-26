Москва, 26 апреля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. От того, как сложатся праймериз для «Единой России» в большой степени зависит и отношение к этой процедуре других партий, считает первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Вячеслав Володин. Об этом он заявил 26 апреля на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM

«Политики — прагматики, поэтому, если люди увидят, что «Единой России» эта процедура реально «добавит», то в эту сторону начнут двигаться и другие партии. Если увидят, что кроме риска потерять влияние на подбор кандидатов, это ничего не дает, то вряд ли будет движение в этом направлении», — отметил Володин.

По его словам, присоединение к процедуре предварительного голосования определяется также особенностями самих партий. В частности, ЛДПР держится на рейтинге лидера. КПРФ предпочитает идти в одномандатные округа. А потому для выработки решения о праймериз она более всех предрасположена. Используют процедуру праймериз и новые партии, типа партии «Парнас».

Эта процедура, безусловно, прогрессивная, а для такой партии, как «Единая Россия» — это еще и возможность избежать упреков в том, что она опирается на административный ресурс, считает Вячеслав Володин.

«Для партии власти процедура предварительного голосования — это уход от административного ресурса и от обвинений в использовании административного ресурса. Через эту процедуру более сильный приходит на выборы, он легитимно побеждает, и это в целом легитимизирует кампанию», — заявил он.

Напомним, что заседание экспертного клуба «Регион» в ИА REGNUM было посвящено теме хода предварительного голосования, его влияния на предвыборную ситуацию в регионах. Участники встречи проанализировали рейтинги власти и партий, социальное самочувствие граждан, ситуацию в региональных элитах на фоне праймериз, а также интересы партий, бизнес-групп и других влиятельных игроков.