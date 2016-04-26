Москва, 26 апреля, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Данные посещаемости сайтов, транслирующих дебаты на праймериз, стремятся к нолю, заявил 26 апреля главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной, на специальном заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах» в пресс-центре ИА REGNUM.

ИА REGNUM Вячеслав Володин на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Ход предварительного голосования, его влияние на предвыборную ситуацию в регионах», прошедшем в пресс-центре ИА REGNUM

«На мой взгляд, это говорит о том, что праймериз не дают глубоких смыслов», — отметил журналист.

В ходе дискуссии он обратился к первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Вячеславу Володину: «Ввиду того, что на праймериз дебаты носят не очень четкий характер, может быть, нужно активизировать внимание людей к праймериз. Например, обязать участников наконец-то опубликовать свои предвыборные программы».

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«В принципе, на сегодняшний день более 70% участников предварительного голосования уже приняли участие в дебатах, но немногим менее 30% участвовали в дебатах в усеченном виде и у них есть еще время для участия. А порядка 15% еще не принимали участия в дебатах, либо это недопущение их к дебатам, либо человек принял для себя решение, и, что называется, сливается с голосования», — ответил Володин.

Он также отметил, что формат предварительного голосования «Единой России» другие партии только берут на вооружение. По его словам, партиям самим решать, использовать данный формат или нет, но самое главное, чтобы никто не препятствовал.

«Если есть желание участвовать, нужно регистрировать, нужно создавать условия, чтобы эта платформа заработала», — добавил Володин.

Напомним, что Вячеслав Володин принял участие в специальном заседании экспертного клуба «Регион», посвященного промежуточным итогам предварительного голосования на праймериз партии «Единая Россия».