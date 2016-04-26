Ереван, 26 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Война в Нагорном Карабахе может возобновиться в любой момент и перспектива переговоров в направлении разрешения конфликта невелика, заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью Bloomberg.

По его словам, достигнутое при посредничестве России прекращение огня может оказаться недостаточным для того, чтобы предотвратить «еще более широкомасштабные столкновения» после «четырехдневной войны» с задействованием «сотен танков» и около 30 тысяч артиллерийских снарядов.

Президент сказал, что для Армении было бы «неразумно» возвращаться к мирным переговорам с Азербайджаном без гарантий безопасности, поскольку «ситуация сегодня совершенно иная»: «Пока мы будем вести переговоры, военные могут вести боевые действия, пытаясь разрешить конфликт. Где вы такое видели?».

Касаясь визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван, Серж Саргсян сказал, что Лавров «новых предложений не привез, хорошо понимая, что сразу после четырехдневной войны бессмысленно говорить о переговорах».

По мнению Саргсяна, российским миротворцам на данный момент нечего делать в зоне конфликта. Разговоры об обсуждении ранее в ходе переговоров вопроса размещения российских миротворцев «были не безосновательными», президент Армении подчеркнул: «Сегодня я такой возможности не вижу».

«Если переговоры не ведутся, как могут российские войска оказаться в Карабахе или между азербайджанскими и карабахскими силами», — сказал он.

В интервью президент Армении также признал, что в 2011 году в Казани в рамках переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он выразил готовность вывести армянские войска из пяти районов Азербайджана и согласился на размещение миротворцев. «Президенты России, США и Франции призывали лидеров двух стран разрешить конфликт, подписав соглашение, по которому также откладывалось решение об окончательном статусе Нагорного Карабаха, но Алиев отказался», — рассказал Серж Саргсян.

«Это было время, когда Азербайджан обогащался за счет нефти и говорил о росте военного бюджета. То, что произошло сейчас, было ожидаемо», — добавил президент Армении.

Почему в Карабах в 1994 году не были введены миротворческие силы в интервью газете «Московский Комсомолец» рассказал непосредственный участник событий и автор мирного соглашения, дипломат Владимир Казимиров, который в 1992—1996 годах был главой российской посреднической миссии, полномочным представителем президента России по Нагорному Карабаху, участником и сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России.

«Ильхам» (Ильхам Алиев — ИА REGNUM ) сегодня больше всего акцентирует внимание на том, что надо ликвидировать армянскую оккупацию азербайджанских районов вокруг Карабаха. Там же 7 районов — 5 районов оккупированных целиком и 2 частично. Но ведь эта оккупация возникла из-за того, что Азербайджан никак не хотел прекращать военные действия, надеясь, что еще чуть-чуть — и он дожмет армян. А получалось ровно наоборот, и они теряли район за районом», — заявил Казимиров.

По его словам ввод миротворцев 22 года «совершенно не устраивало западников», так как было понятно, что это должны быть российские миротворцы. «Армяне были на миротворцев согласны. Азербайджанцы то соглашались, то выступали против. И вот на что пошло ОБСЕ для того, чтобы отбить вероятность размещения российских миротворческих сил. В декабре 1994 года в Будапеште проходит саммит ОБСЕ. В его итоговом документе есть пункт о том, что саммит принимает идею размещения миротворческих сил. То есть предполагается, что это должны быть миротворцы ОБСЕ. Но реально к размещению миротворцев другие страны не были готовы. Это было сделано для того, чтобы перекрыть возможность размещения там российских миротворцев», — рассказал дипломат.