Москва, 26 апреля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Законопроект, закладывающий правовую основу под организацию дорожного движения, внесло правительство РФ в Госдуму, платные парковки во дворах, плата за проезд по дорогам обеспокоили граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля. Авторы ссылаются на то, что актуальность разработки законопроекта подтверждается результатами опроса субъектов РФ (75 регионов) о существующих проблемах и предлагаемых мероприятиях в сфере организации дорожного движения. Так, по данным Минтранса, большинство регионов указало на настоятельную необходимость совершенствования нормативной правовой базы, 10% — на необходимость разработки федерального закона, содержащего положения по организации дорожного движения.

flickr.com Платная дорога

«Принятие законопроекта приведет к совершенствованию системы государственного управления организацией дорожного движения на федеральном и региональном уровнях, снизит социальную напряженность, связанную со снижением качества жизни населения в городах», — считают в правительстве.

Плата за въезд

Законопроект предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток. Размер такой платы законодательно не ограничивается, что может повлечь скандалы, связанные с размером тарифов за проезд. Недовольство жители крупных городов уже высказывают: власти, мол, с удовольствием воспользуются нормами и введут платный въезд в центр.

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Как следует из законопроекта, участники дорожного движения должны быть проинформированы о введении временного ограничения или прекращения движения не позднее чем за тридцать дней до их введения. При этом власти «обязаны осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры для движения велосипедов, иные подобные мероприятия), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения, либо обеспечить альтернативный проезд транспортных средств».

Парковки во дворах

Законопроект предусматривает требования к парковкам общего пользования. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения».

Предполагается ведение реестра парковок — информационного ресурса, содержащего сведения о парковках общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, вне зависимости от их назначения и формы собственности.

«Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что размер платы законодательно никак не ограничивается.