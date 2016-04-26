Москва, 26 апреля, 2016, 12:47 — ИА Регнум. При уровне инфляции в 8−10% годовых депозит с доходностью 7,7% является убыточным, в таких условиях стоит выбирать другие финансовые инструменты для выгодного размещения собственных средств. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля директор филиальной сети ИК QBF Владимир Пахомов, комментируя информацию о снижении ставок по вкладам в Сбербанке.

ru.torange.biz Депозит

По прогнозу Пахомова, вслед за Сбербанком снижение ставок по депозитам можно ожидать и от других банков. «При инфляции в 8−10% годовых депозит с доходностью 7,7% годовых является слишком консервативным, он убыточен на самом деле. Полагаю, что снижение ставок по депозитам и доходности на остаток на банковских картах пройдет по всему рынку и, наконец, привлечет внимание к российским фондовым площадкам, даст им развитие», — говорит он.

Эксперт подчеркивает, что, кроме банковских депозитов, существует множество других интересных инструментов, например, фондовый рынок и вложения в акции крупных компаний. «Можно сказать, что там на фоне высокой доходности выше и риск, но сейчас очень высока вероятность, что ваш банк может быть лишен лицензии, а вот брокеры свои лицензии не теряют в таком количестве. Например, вы на уровне ощущений доверяете свои средства Сбербанку или ВТБ, а почему бы не доверить их «Газпрому»? Не доверяете отечественным компаниям — может, тогда вы готовы «доверить деньги» Apple? Microsoft, IBM?» — ставит вопросы эксперт. Пахомов констатирует, что люди традиционно выбирают самые консервативные способы вложений, «но рынок как будто намекает им, что дальше выбирать банковские депозиты — означает просто терять время и средства».

Согласно информации для клиентов, размещенной на сайте Сбербанка, по большинству вкладов ставки были изменены с 25 апреля. В частности, по самому доходному вкладу «Сохраняй» в рублях максимальная ставка снижена до 7,76% годовых в рублях, в валюте — до 2,06%. Ранее совет директоров АСВ принял решение повысить ставку страховых взносов банков с 0,1% до 0,12%, аналитики связывают снижение ставок с этим решением.