Санкт-Петербург, 26 апреля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Новый стадион на Крестовском острове Петербурга получил официальное название «Крестовский», по имени острова в дельте Невы, на котором ранее располагался стадион имени Кирова. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре по итогам заседания Топонимической комиссии.

transstroy.ru Стадион на Крестовском острове. Фото холдинга «Трансстрой»

Напомним, ранее предполагалось, что стадион назовут «Зенит-Арена», в знак того, что он станет домашним для главного городского футбольного клуба.

Кроме того, согласно решению FIFA, на время проведения в Петербурге матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион будет называться нейтрально — «Санкт-Петербург».

В результате социологического опроса жителей города в поддержку варианта «Крестовский» высказались 30,3% петербуржцев, отметили в комитете по культуре города.

По данным на начало апреля, строительная готовность стадиона составляла 84%. В сентябре назначен первый тестовый матч на стадионе, а все работы будут завершены осенью текущего года.