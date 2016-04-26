Москва, 26 апреля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Сторонники «Правого сектора» предпринимали попытки организации массовых беспорядков для совершения госпереворота в России. Об этом говорится в докладе Генпрокурора Юрия Чайки, с которым 27 апреля он выступит в Совете Федерации.

Yuriy Kvach Боевики «Правого сектора» в Одессе

«Заблокирован доступ к страницам в социальной сети «ВКонтакте», посредством которых сторонники украинской националистической группировки «Правый сектор» предпринимали попытки организации массовых беспорядков и несанкционированных публичных акций с целью совершения государственного переворота в Российской Федерации», — говорится в поступившем в Совфед докладе Генпрокурора, посвященном состоянию правопорядка и законности в России в 2015 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.