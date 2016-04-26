Анкара, 26 апреля, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 26 апреля, что в мае 2016 года реактивные системы залпового огня (РСЗО) США будут развернуты на турецко-сирийской границе, чтобы покрыть территорию, на которую действуют боевики террористической группировки «Исламское Государство», сообщает телеканал Haber Turk.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Мы пришли к соглашению с США в отношении закрытия региона Менбич. По данному вопросу наша стратегия также определена. Ракетные системы HIMARS прибудут на турецкую границу в соответствии с соглашением, они смогут более эффективно наносить удары по целям ИГИЛ», — заявил глава внешнеполитического ведомства Турции.

«Наша главная цель — очистить 98-километровый регион Менбич от группировки «Исламское государство». Но дальность действия наших систем составляет 40 км, тогда как американские системы HIMARS покрывают территорию в 90 км», — отметил дипломат в Абу-Даби, добавив, что таким образом удастся полностью покрыть полностью территорию, на которой действуют боевики ИГИЛ, благодаря чему представители умеренной сирийской оппозиции смогут занять регион.

«После размещения этих комплексов зона безопасности в том регионе сформируется сама собой. Президент США Барак Обама в своем недавнем заявлении отмечал, что не против создания зоны безопасности в Сирии. ФРГ также разделяет нашу точку зрения по этому вопросу. Таким образом, в Вашингтоне и Берлине, наконец, начали признавать правоту Анкары относительно зоны безопасности и всего, что происходит в Сирии», — добавил Чавушоглу, подчеркнув, что для уничтожения ИГИЛ на этих территориях умеренной оппозиции будет нужно оказать поддержку «с воздуха и земли».

Менбич — регион между городами Африн и Джараблус, где Анкара призывает создать зону безопасности, благодаря которой от границы страны будут отделены силы ИГИЛ, а также обезопасить приграничные турецкие города. Предполагаемая установка РСЗО — американская HIMARS — обладает высокой мобильностью, поскольку она установлена на колесное шасси.