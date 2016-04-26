Москва, 26 апреля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Отношение жителей России к развитию отрасли атомной энергетики за 25 лет изменилось кардинально. Так, если в 1990 г. 56% выступали против («за» высказывались 14%), то в наши дни 58% это приветствуют (доля отрицательных оценок составляет 28%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Diana Markosian Город Припять. Чернобыльская зона отчуждения

Одобрение чаще выражают мужчины (71%), жители двух столичных городов (68%), 45−59-летние (63%), тогда как женщины (46%) и селяне (49%) настроены более скептически.

Повторение в ближайшие годы в России аварии, подобной взрыву на Чернобыльской АЭС, наиболее тяжкими последствями которой считаются заболевания и смертность в результате радиоактивного заражения (61%), большинство граждан (64%) считает крайне маловероятным.

Такая уверенность объясняется тем, что современные атомные электростанции способны обеспечить безопасность граждан (так считают 73% жителей России), выше, чем в среднем по выборке, эта доля среди высокообразованных (79%), москвичей и петербуржцев (83%), молодых людей (91% среди 18−24-летних).

Опрос проведен 9−10 апреля 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.