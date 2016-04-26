Москва, 26 апреля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Сбербанк России с 25 апреля снизил для физических лиц ставки по рублевым и валютным вкладам. Об этом, как передают «Вести.Финанс», сообщает пресс-служба банка.

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В финансовом учреждении пояснили, что снижение ставок по вкладам физических лиц связано с общим трендом на понижение на рынке.

«Снижение ставок по вкладам базовой линейки составило в рублях — до 0,9 процентного пункта (п.п.), в валюте — до 0,5 п.п.», — отметили в кредитной организации.

Таким образом, теперь максимальная ставка по вкладу «Пополняй» в рублях составляет 7,10%, в американской валюте — 1,85%. Ставки по вкладу «Сохраняй» теперь составят 7,76% и 2,06% соответственно, по вкладу «Управляй» — 6,59% для рублевых депозитов и 1,64% — в долларах.

Максимальная ставка при вложении от 20 000 долларов или 20 000 евро на 3 года: в долларах — 2%, в евро — 0,65% годовых. По рублевым вкладам ставка составляет 5,5−7% в зависимости от размера и срока депозита.