Тегусигальпа, 25 апреля, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Постоянная комиссия управления чрезвычайными ситуациями сообщила, что в Гондурасе непрерывно работает система предупреждения, которая сработает при появлении первых признаков землетрясения. В настоящее время землетрясения магнитудой от 3,5 до 4,5 градусов по шкале Рихтера происходят в департаментах Атлантида, Кортес, Комаягуа, Франсиско Морасан, Чолутека и Валле. 22 апреля в центре Гондураса произошло землетрясения магнитудой 4,5 градуса по шкале Рихтера. Оно не привело к жертвам и не нанесло материального ущерба, сообщает Prensa Latina.

lentaregion.ru Подземные толчки

Напомним, что 28 мая 2009 года берега Гондураса сотрясло мощное землетрясение, в результате которого погибло несколько человек. Как сообщало ИА Синьхуа, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Гондурасе в первой декаде июня 2009 года. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Компетентное ведомство сообщило, что эпицентр подземных толчков находился в Карибском бассейне в 30 км. к северо-востоку от г. Ла-Сейба. Позднее последовали два афтершока силой 5,5 и 4,7 балла соответственно.28 мая тек.г. в Карибском бассейне на севере Гондураса произошло землетрясение магнитудой 7,1, жертвами которого стали 8 чел. Были разрушены тыс. домов, 10 тыс.чел. оказались во власти стихии. Прямой экономический ущерб составил 100 млн.долл.