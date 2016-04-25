Ганновер, Германия, 25 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Глава Белого дома Барак Обама объявил о расширении сухопутных войск США в Сирии на 250 спецназовцев для борьбы с ИГИЛ. Это станет крупнейшим сухопутным присутствием США с начала сирийской гражданской войны, передает Reuters.

Иван Шилов REGNUM Обама

Новое развертывание увеличит американские силы США в Сирии в шесть раз до примерно 300 военнослужащих.

Объявляя о решении в Ганновере в конце шестидневного зарубежного турне, Обама отметил, что оно связано с успехом антитеррористической операции, в результате которой удалось освободить некоторые захваченные ИГИЛ территории.

«Учитывая успех, я одобрил развертывание до 250 дополнительных американских военнослужащих в Сирии, в том числе специальных сил, чтобы сохранить этот импульс», —заявил Обама на международной выставке в Ганновере.

«Они не предназначены для ведения боев на земле, но сыграют важную роль в обучении и оказании помощи местным силам, поскольку они продолжают теснить ИГИЛ», —добавил он.