Тверь, 25 апреля, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Свыше 680 лагерей примут детей и подростков в Тверской области. Всего в 2016 году отдохнут и наберутся сил к следующему учебному году более 65,5 тысячи тверских школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Старт летней оздоровительной кампании в регионе дан временно исполняющим обязанности губернатора Игорем Руденей на одном из заседаний правительства региона.

21 апреля на заседании правительства РФ принято решение о предоставлении Тверской области из федерального бюджета более 25 млн рублей на организацию летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для компенсации части стоимости путевки и снижения расходов родителей на отдых детей из областного бюджета выделено порядка 93 млн рублей. На отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 28 млн рублей.

«В том числе, и за счет федеральных средств будут куплены путевки и оплачен трансферт до места отдыха и обратно, — сообщил вице-спикер Госдумы, депутат от Тверской области Владимир Васильев. — Решение о выделении на эти цели Тверской области более 25 миллионов рублей уже принято, в ближайшее время деньги поступят в регион».

«Комфортные условия проживания и охрана территории детских центров отдыха, транспортная доступность и дорожная безопасность — все эти вопросы должны быть досконально проработаны», — заявил ранее Игорь Руденя, обращаясь к ответственным ведомствам.