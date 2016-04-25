Москва, 25 апреля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В связи с возникшей проблемой в визовом центре на Никитском бульваре в Москве не все граждане России, подавшие документы на оформление визы в Грецию, смогут отправиться в эту страну на отдых в майские праздники. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сегодня, 25 апреля.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Имейте совесть!

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров прокомментировал неспособность центра обработать все документы, а также последовавшее вынужденное ограничение количества поступающих заявок:

«Российский союз туриндустрии должен понять, что он — не вся страна, не вся экономика и не весь народ. Бизнесмены, делающие деньги на туризме, должны не делать свои личные проблемы проблемами всей страны. Они должны помнить и каждый раз напоминать себе об этом, что 75% жителей России никогда не выезжали за территорию нашей страны. Они должны помнить, что на дворе не 2012 и даже не 2014 год.

На дворе кризис, а в самой Греции давно уже — ближайшая перспектива дефолта. Они должны помнить, что на пике, в 2014 году, в Греции побывало всего чуть более миллиона российских туристов, при том, что на майские праздники в Греции приходится не более 8% от общего потока туристов в год. Это значит, что до кризиса всего 80.000 граждан РФ в майские дни осчастливили Грецию своим присутствием, а уже в 2015 году число российских туристов в Греции упало более чем на 50%. И что, видя эти цифры, предлагает нам союз туристического бизнеса от имени России? Они предлагают нам вместе с ним зарыдать от того, что им не удастся заработать свои деньги на майских поездках в Грецию менее чем 40.000 граждан России. Имейте совесть: ваш бизнес на сорока тысячах туристов — не вся Россия».

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова отметила, что в данной ситуации хочется сказать: «Отдыхайте в России или готовьтесь к отдыху заранее», — после чего продолжила:

«В этой ситуации есть несколько моментов. Первый — в консульстве оказались не готовы к такому наплыву туристов. Хотя ситуация предсказуема — многие привыкли отдыхать в Турции и Египте в майские праздники, эти направления оказались закрыты для россиян, естественно, Кипр и Греция рассматривались в качестве альтернативы в первую очередь. Наплыв был ожидаем, почему не подготовились заранее? Не захотели? Не смогли? Такое гостеприимство?

Второе — на Западе вводили санкции, возмущались продуктовым эмбарго, надеялись, что в России начнут голодать. Ан нет, и кризис нипочем. Народ едет отдыхать, привычки не меняются. Не голодные, да еще и отдыхать хотят. Работа есть, и, видимо, устали. Греция — направление отдыха не для искушенных граждан: у них-то Шенген точно есть.

Третье. Эта ситуация станет уроком тем, кто может не попасть на греческие пляжи в майские праздники. Готовиться к отдыху стоит заранее. Ну и не это ли еще один повод обратить внимание на красоты России — уже в мае можно найти отличные места для отдыха. Глядишь, слова о развитии внутреннего туризма перестанут быть только словами, если вырастет спрос».