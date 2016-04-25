Мадрид, 25 апреля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. У французского правительства неожиданно появились вопросы к насаждаемому Соединенными Штатами Европе соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (англ. Transatlantic Trade and Investment Partnership — в русской аббревиатуре ТТИП, иногда ТАТИП — прим. ИА REGNUM).

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Решил восстать

Вдруг — это потому что до последнего времени составление текста договора, происходящее в совершенно секретной обстановке, какими-то громкими заявлениями лидеров Старого Света не сопровождалось, да и оппозиционные силы стран Евросоюза, в общем-то, помалкивали. Ну, с последними понятно, там все по принципу «на нет и суда нет» — о чем вести разговоры, если вместо информации — одни догадки и предположения? «Не читал, но осуждаю» звучит как-то не особенно убедительно.

И тут вдруг президент Франсуа Олланд с премьером Мануэлем Вальсом занимают твердую позицию отрицания выгод, которые возглавляемой ими Франции ТТИП пообещало.

Мсье Олланд и мсье Вальс ощутили реальную опасность их стране, исходящую от этих четырех букв? Проштудировали все отрывочные сообщения прессы и рассуждения неправительственных экономистов о том, что ТТИП на самом деле и в первую очередь — это потеря суверенитета Францией? Пришли к выводу, что это — позорная сдача страны на откуп транснациональным (чужим и надгосударственным, то есть не подчиняющимся никому, кроме ее величества прибыли) компаниям? Догадались, что если в этом соглашении и идет речь о выгоде, то совсем не для той страны, которой они командуют, а очень даже для другой, которая и будет одной-единственной, оставшейся в выигрыше?

Сдается, что ничего подобного. Просто соцопросы в очередной раз показали, что рейтинг французского президента опустился. Теперь уже до совсем неприличной отметки в 13%. А ближе к концу текущего года хозяину Елисейского дворца — начинать новую предвыборную кампанию. И подойти к ней нужно в таком состоянии, чтобы не было мучительно больно биться за продолжение банкета в президентском кресле еще на пять лет.

На чем, извините, пиариться? На чем гешефт делать? Сирийская тема скучна, там все американцами перекрыто, да еще и Россия не пускает. Экономика — тоже никак, темпы роста ВВП черепашьи. Остается ТТИП. Если озаботиться интересами французских производителей — что аграриев, что промышленников — можно сколотить неплохой блок сторонников и гарантировать изрядный процент голосов на будущих выборах. Сплочение, можно сказать, избирателя вокруг президента, пообещавшего радеть за национальные интересы.

Итак, ситуация выглядит следующим образом. Предполагаемое соглашение о партнерстве устранит таможенные сборы с поступающих в страну товаров из-за рубежа от других членов организации. Таким образом, производимая во Франции продукция окажется неконкурентоспособной — более дешевые американские товары ее просто вытеснят с рынка. При этом есть основания полагать, что поступающее из-за океана продовольствие окажется «не совсем естественным»: США, как известно, впереди планеты всей по накачиванию гормонами сельскохозяйственных животных и изменению генетических кодов сельскохозяйственных растений.

Искать правду и доказывать, «что ты не верблюд», — в этом французское государство своим предприятиям перестанет быть помощником: соглашением о партнерстве предусматриваются закрытые слушания дел о коммерческих спорах. Члены арбитражных комиссий будут избираться по предложению ТНК (кто там рулит — мы помним), что лишний раз подчеркивает их приоритет над государствами. Европа робко желает прозрачности процесса, но текст соглашения ТТИП пишет не она.

Вот такие перспективы. В понедельник в Ганновере — большой сбор на очередной раунд дебатов: Обама, Меркель, Олланд, Кэмерон и Ренци. Пообсуждать фактически уже решенное. Но по милости французов в последний момент поставленное под сомнение.

«Франция оставляет за собой право сказать «нет», — заявил в пятницу, 22 апреля, Олланд. — Американские компании в Партнерстве получат преимущество перед европейскими. Нет прозрачности в сделках — есть угроза для фермеров. Я это не принимаю».

Откуда вдруг такая смелость?

Действующий президент Франции загнан в угол. «Ну, теперь у меня два пути, — как говорил герой популярной комедии Гайдая. — Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня — к прокурору».

К «прокурору», то есть позорному проигрышу выборов задолго до того, как они состоятся, мсье Олланду не хочется. Остается — «идти в ЗАГС». С кем? Да с левыми и зелеными, конечно. Теми самыми, что резко выступают против ГМО и добычи газа и нефти методом фрекинга (гидроразрыва земных пластов). Олланд же, если кто забыл, — социалист. То есть левым — не чужой человек.

60 французских парламентариев подписали на днях манифест, в котором идет речь о борьбе против заключения соглашения о ТТИП. Вот он, уже готовый блок, на который можно опираться в стремлении вновь стать президентом. Осталось его только возглавить, что не так уж и сложно.

«Мы не хотим подписывать договор о Партнерстве. По крайней мере, в том виде, в каком он предлагается. Франция не требует льгот, она требует уважения ее прав», — цитирует Олланда испанская El País. Ну, согласитесь, звучит красиво, почти как очередное заявление Путина, победы которого на международной арене стали уже предметом зависти политиков Европы. Как бы они ни говорили, что российский президент действует исключительно «в интересах РФ», но ведь народам европейских стран нравится именно такая постановка вопроса. Чтобы французский президент в первую очередь болел душой за Францию, немецкий канцлер — за Германию, британский премьер — за Великобританию.

«Французы должны знать, что мы не будем соглашаться ни с одной буквой договора, ущемляющей интересы нашего производителя и нашего потребителя. Пусть напичканные гормонами коровы и хлорированные куры остаются в Штатах». Это уже — из высказываний евродепутатов. Цитата, приводимая той же газетой.

Олланд запланировал для Обамы на понедельник некоторые неприятности. Которые, вполне возможно, поддержат Меркель, Кэмерон и Ренци. В Вашингтоне торопят с подписанием — в ноябре Обаме уходить на заслуженный отдых, надо успеть. Чтобы поставить эффектную точку в своем президентстве, нынешнему хозяину Овального кабинета ох как надо до своего ухода собрать автографы первых лиц стран, чье участие в ТТИП Америкой запланировано. Стороны намечали, что к июлю 2016 должно быть все утрясено. И тут — Олланд со своим некстати обвалившимся рейтингом.