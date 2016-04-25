Астана, 25 апреля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. У Казахстана и России, несмотря на 25 лет независимого друг от друга развития, все еще очень много общего. И в первую очередь страны объединяет любовь к масштабным проектам (с громкими названиями и амбициозными целями) с хорошим финансированием, которые растут, как грибы после дождя, в нелегкое кризисное время — тогда, когда деньгам можно найти лучшее применение.

mkrf.ru Фестиваль FEEL RUSSIA

В Казахстане чиновники от Министерства культуры очень любят проводить различные фестивали и праздники. Все они заведомо заявляются как уникальные, от которых будет огромный мультипликативный эффект. Чего только стоило проведение 550-летнего юбилея Казахского ханства в 2015 году. Общий бюджет юбилея составил 24 млрд тенге (5,1 млрд руб). То есть ежемесячные расходы на празднование составили порядка 2 млрд тенге (425 млн руб). Для сравнения: в рамках государственной программы «100 школ, 100 больниц» в 2007 году на строительство трех школ, рассчитанных на 2400 учеников было выделено 1,1 млрд тенге (234 млн. руб). Не нужно быть гением в математике, чтобы подсчитать, что на бюджет юбилея казахского ханства в стране ежемесячно можно было бы строить по 6 школ. Но в правительстве посчитали, что народу зрелища нужнее.

Однако со зрелищами вышло плохо. Даже главный подарок к юбилею — многосерийный фильм «Казак ели» (Казахское ханство), премьера которого первоначально была запланирована на 16 декабря 2015 года, до сих пор не вышел в прокат. А между тем, бюджет фильма составил более 2 млрд тенге. Но в конце года почему-то появились проблемы с финансированием: казахстанцев даже призвали помочь проекту материально. В общем юбилей в конечном итоге провели, но сколько денег было потрачено на каждое мероприятие, сколько средств было использовано не эффективно, и был ли результат от этого эпохального проекта — об этом до сих пор никто не отчитался…

С фестивалем российской культуры, но с названием почему-то не на государственном и общенациональном русском, а на английском — зачастую колониальном — языке — FEEL RUSSIA, который прошел в минувшие выходные в Алма-Ате, наверное, будет то же самое. Деньги выделили, а как они будут потрачены — вопрос десятый. Судя по тому, как фестиваль прошел в Казахстане, на получение мультипликативного эффекта в других странах проведения, вероятно, тоже не стоит рассчитывать.

О том, что Алма-Ате выпала честь принимать у себя 23−24 апреля фестиваль FEEL RUSSIA, организаторы сообщили в середине апреля. В пресс-релизе сообщалось, что данный фестиваль — уникальный и современный проект в формате Open Air — пройдет в Казахстане, Австрии, Германии, Финляндии, Испании и Греции. Организатором фестиваля выступило Министерство культуры Российской Федерации при поддержке Министерства иностранных дел РФ.

«Церемония открытия состоится под звуки не имеющего аналога в мире уникального российского музыкального инструмента — звонницы из бил (плоские колокола). Звонница из бил была использована при решении задачи возрождения звучания курантов на Спасской башне Московского Кремля. В 1996 году, после 58 лет молчания, с помощью плоских колоколов главные часы страны исполняли две мелодии Михаила Глинки «Славься» и «Патриотическая песня». Откроют фестиваль российской культуры в Казахстане символическим ударом в один из колоколов звонницы руководство Министерства культуры Российской Федерации, руководство акимата города Алма-Аты, а также представитель Генерального Консульства Российской Федерации в Алма-Аты», — сообщалось в пресс-релизе.

Организаторы обещали увлекательную, насыщенную программу, в которую включены ярмарочный спектакль «Петрушка», демонстрация полнометражных, короткометражных, документальных и анимационных фильмов известных российских режиссёров в мультимедийном пространстве фестиваля (в том числе «уникальный кинопроект — фильм Disney «Счастье — это…» российского производства», работы — победители кинофестиваля «Короче», а также мультипликационный сериал «Маша и Медведь»), творческие встречи с создателями кинокартин, фотовыставка «Самая красивая страна» и показ уникальной коллекции авторских шёлковых платков с яркими узнаваемыми образами России.

По оценкам консула Генконсульства РФ в Алма-Ате Ирины Переверзевой, только в первый день фестиваль посетили свыше пяти тысяч человек. Однако на официальном открытии присутствовало, по оценке корреспондента ИА REGNUM, не более 300 человек. Не стоит забывать также и о том, что парк 28 героев-панфиловцев является излюбленным местом отдыха алма-атинцев. Может быть, Генкосульство РФ в Алма-Ате просто посчитало всех посетителей парка?

Во-вторых, «мультимедийный комплекс», который организаторами был представлен не иначе как «уникальный», представлял собой крытую палатку, в которой на пресс-конференции перед открытием фестиваля с трудом поместились 20 журналистов и 6 спикеров пресс-конференции. А ведь именно в нем должны были состояться показы российских короткометражек от кинофестиваля «Короче» и встречи с создателями фильмов.

В-третьих, алма-атинцы так и не смогли понять, почему фестиваль российской культуры носит английское название FEEL RUSSIA. К слову, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался на пресс-конференции, почему фестиваль, проходящий в Алма-Ате, где население практически полностью русскоязычное, назван по-английски?

«Фестиваль назван так, чтобы в европейских странах, где он будет также проходить, название не размывалось. Мы бы хотели, чтобы название фестиваля было понятно всем. Поэтому назвали его FEEL RUSSIA, что в переводе означает «Почувствуй Россию», — ответила сопродюссер и PR-директор фестиваля Софья Чмух. С. Чмух, похоже, уверена, что без английского перевода русский язык в Казахстане не был бы «понятен всем».

Аналогичные объяснения были даны и по поводу рекламных роликов, выложенных на сайте фестиваля и его аккаунтах в социальных сетях. В этих роликах китаянка Ли Фен и немец Гюнтер рассказывают о своих чувствах к России на английском языке — тоже, наверное, специально для особого понимания казахстанцами. Понятно, что говори Ли Фен на китайском, а Гюнтер на немецком — в Испании и в Греции их бы не поняли, а уж в Казахстане и подавно.

На вопрос, почему из всех постсоветских стран фестиваль проводится только в Казахстане, у которого с чувствами к России проблем вроде как нет, Чмух ответила, что на следующий год FEEL RUSSIA возможно будет проведен также в других среднеазиатских республиках и Грузии. При условии, если главный организатор — Министерство культуры — пожелает этого.

Из всех заявленных чиновников на открытии присутствовал генеральный консул России в Алма-Ате Алексей Демин. Вместо сотрудника российского Минкульта было обращение Владимира Мединского, зачитанное Деминым.

Ударив по звоннице три раза, за себя и за отсутствующих, Демин вручил подарки общественным организациям, учебным заведениям, школам искусств — бесценные ‑ и тоже, наверное, «уникальные» репродукции картин известных художников. Были ли надписи на них — для «лучшего понимания» — переведены на английский язык, не сообщается. Затем началась танцевально-развлекательная программа.

За два дня алма-атинцам свои номера показали коллективы «Калинка», ансамбль одарённых детей «Ритмы гор», квинтет «Бонквинтон», группа «FolkBeat», выступающая в жанре традиционного славянского многоголосья и исполняющей композиции в современной электронной аранжировке.

«Скажите, а будут ли показаны номера других народов, проживающих в России, удмуртов, например»? — поинтересовались казахстанские журналисты у организаторов на пресс-конференции. Ответ был отрицательным: мол, первоочередная цель показать именно русское творчество. Ведь фестиваль называется FEEL RUSSIA — на чистом русском языке. Единственным исключением стал ансамбль доулистов «Ритмы гор».

Следующей страной, где пройдет фестиваль, станет Австрия. Праздник русской культуры намечен на 28−29 мая. По остальным странам пока есть неясности: согласование дат затягивается из-за осложнившейся после взрыва в Брюсселе политической ситуации. Но предварительно расписание таково: Германия (Мюнхен) — июнь; Финляндия (Хельсинки) — август; Испания (Мадрид) — сентябрь.

Остаётся надеяться, что Казахстан для организаторов фестиваля был неким экспериментальным полигоном, после которого FEEL RUSSIA избавится от всех недостатков, в первую очередь, колониальных. И жителям европейских стран, в отличие от алма-атинцев, все же удастся «почувствовать Россию», а не FEEL RUSSIA.

Софья Чмух посетовала на пресс-конференции, что никаких спонсоров у фестиваля нет. Деньги выделяются исключительно из Министерства культуры. А вот сколько стоит этот проект — такую информацию найти нигде не удалось. Даже на сайте Министерства культуры. Единственное, что удалось узнать: в 2015 году было запланировано проведение трех фестивалей российской культуры, однако за счет FEEL RUSSIA план был перевыполнен в два раза.

В 2015 году фестиваль проводился во Франции (Лион), Германии (Дрезден), России (Москва), Италии (Милан), Вьетнаме (Ханое) и Аргентине (Буэнос-Айрес).