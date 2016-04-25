Вашингтон, 25 апреля, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT пишет сегодня в статье «Назад к доктрине Монро! Внешняя политика США: кризис глобальной стратегии», что одним из сценариев кризиса может стать возврат США к самоизоляционизму.

Флаг Саудовской Аравии

На прошлой неделе президент США Барак Обама совершил весьма важные визиты с точки зрения долгосрочных интересов Америки к одним из ключевых сателлитов США — в Саудовскую Аравию, Британию и Германию. Они должны были продемонстрировать не только уровень нынешних отношений этих стран с уходящим президентом США, но и укрепить фундамент этих отношений. Однако этого не произошло. Визиты к ближайшим союзникам показали, что по всем этим направлениям внешняя политика Вашингтона находится в серьезном кризисе, что ставит обоснованные вопросы о том, в каком состоянии находится вся американская внешнеполитическая стратегия.

В целом визиты в Саудовскую Аравию и Европу показали серьезную потерю стратегической внешнеполитической мощи США на международной арене. Кто бы ни занял Овальный кабинет на следующие четыре года, ему придется столкнуться с кризисом внешней политики, по масштабу превосходящим все, с чем США сталкивались на протяжении всей своей истории.

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