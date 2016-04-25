Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону около 5 тыс. горожан и гостей донской столицы приняли участие в марафонском забеге. Традиционная акция «Ростовское кольцо» посвящена 71-й годовщине Великой Победы. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра, дистанция в 22 км была разделена на три этапа, между которыми предполагался 10-минутный отдых.

rostov-gorod.ru Участники марафона

Перед тем, как стартовать, участники пробега возложили цветы к Вечному огню в сквере имени Фрунзе. Затем марафонцы провели разминку и после стартового выстрела начали забег. Началом марафона, как и его финишем, стала площадь Карла Маркса. Кто-то преодолел дистанцию бегом, кто-то — на велосипеде.

Отметим, что марафон проходит в донской столице с 1979 года. Длина марафонского забега составляла ранее 42 км. Ежегодно в нем принимают участие несколько тысяч жителей Ростовской области. Пробуют свои силы, как говорится, и стар и млад, профессионалы и любители.