Екатеринбург, 25 апреля, 2016, 09:07 — ИА Регнум. Координатор всероссийской акции «Бессмертный полк» по Свердловской области Валерий Басай собирается подавать в суд на главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Поводом для такого шага стало сравнение георгиевской ленточки с носовым платком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

«Этот выпад был сделан накануне великого праздника Победы, я уже обратился к юристам для изучения вопроса о подаче иска в суд в отношении Ройзмана», — заявил Валерий Басай.

Кроме того, его возмутили выпады Ройзмана в адрес патриотически настроенных граждан России и такого святого для них понятия, как любовь к Родине. Сейчас юристы изучают высказывание главы города.

Некоторые пользователи социальных сетей обвинили Ройзмана в измене Родине и требуют возбудить уголовное дело.

Напомним, скандал произошёл 24 апреля в «Ельцин-центре» во время дискуссии о патриотизме. Её модератором был Евгений Ройзман. В ходе дискуссии прозвучало мнение, что раздавать на улицах георгиевскую ленточку якобы так же глупо, как и носовой платок. А когда было озвучено противоположное мнение, то Евгений Ройзман заявил, что оппоненты либо бессовестные циники, либо дебилы. Эти его слова уже вызвали негодование общественности.