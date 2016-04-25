Вашингтон, 25 апреля, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Военный бюджет США планируется увеличить в четыре раза из-за якобы существующей потенциальной агрессии России в отношении Евросоюза, сообщает The Hill.

Иван Шилов REGNUM Обама и Путин

Тема «российской угрозы» будет поднята на заседании комитета по вопросам вооружения палаты представителей США. Встреча, посвящённая военному бюджету США на 2017 год, состоится 27 апреля.

Отмечается, что якобы существующая военная угроза со стороны России вызывает беспокойство в странах ЕС. Для поддержания союзников будет затрачено $3,4 млрд — четырёхкратная сумма во сравнению с аналогичными затратами на текущий год. Уточняется, что Украина получит $150 млн от американского партнёра — для «содействия безопасности Киева».

Ситуацию прокомментировал член комитета по вооружениям Адам Смит. По его словам, США располагают финансовыми возможностями для размещения вооружений в Восточной Европе. Немаловажным является демонстрация европейским союзникам американской поддержки. Сдерживание потенциальной «российской угрозы» также требует наращивания технической мощи: члены комитета по вооружениям намерены добиться выделения финансирования на приобретение военных самолётов и судов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на слушаниях Оборонного комитета в американском Сенате Россия вновь была названа «самой большой угрозой» Вашингтону. Самой большой угрозой для Вашингтона Россию назвал американский генерал Лори Робинсон.