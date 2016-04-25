Москва, 25 апреля, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Россия вошла в ТОП-10 наиболее популярных у путешественников стран мира. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на исследования Всемирной туристической организации ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Отмечается, что по итогам 2015 г. Российская Федерация оказалась на 10-м месте, страну посетили более 31 млн иностранных граждан.

Возглавила рейтинг Франция, которую за прошлый год посетили 86 млн туристов. Соединенные Штаты заняли второе место (77,9 млн человек), Испания — третье (68,1 млн).

В перечень наиболее посещаемых стран планеты также вошли КНР, Италия, Турция, Германия, Великобритания и Мексика.