Ростов-на-Дону, 25 апреля, 2016, 07:49 — ИА Регнум. На ростовском стадионе «Олимп-2» накануне был аншлаг. Матч 25-го тура чемпионата России по футболу между «Ростовом» и питерским «Зенитом», можно сказать, собрал многотысячные трибуны еще за неделю до поединка. Билетов на встречу было не достать, начиная со старта продаж. И болельщиков желто-синие не подвели — забили три безответных гола в ворота сине-бело-голубых, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.

ИА REGNUM Исход матча «Ростов» — «Зенит»

На перерыв ростовчане уходили уже со счетом 1:0 в свою пользу, а затем еще дважды провели отличную атаку. Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин не справился с влетевшими в ворота мячами от Гуелора Канги, Сердара Азмуна и Александра Ерохина. А вратарь «Ростова» Сослан Джанаев, тем временем, прибавлял к своей «сухой» серии минуты. В итоге у бывшего «спартаковца» набралось 720 минут. С ноября 2015 года голкипер желто-синих не пропустил ни одного мяча от соперников.

После матча рулевой «Ростова» Курбан Бердыев был «рад, что команда подарила праздник болельщикам». И хотя в начале первого тайма удовлетворения от игры подопечных у наставника не было, Бердыев в целом результатом остался доволен.

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отметил, что соперники превзошли его дружину с точки зрения подготовки. Много сил его команда отдала в предыдущем матче с «Амкаром» в рамках розыгрыша Кубка России, поэтому усталость не сказаться не могла. Но и «Ростов» «выглядел лучше и лучше боролся за мячи», — сказал наставник в эфире «Матч-ТВ».

Коллеги Александра Ерохина, забившего третий мяч в ворота питерцев, назвали гол «бомбой» и «фантастикой». Защитник «Ростова» Сесар Навас ответил на сравнение их команды с английским клубом «Лестер». «Мы — это маленький клуб, у которого мало возможностей, в том числе и финансовых», — цитирует футболиста пресс-служба «Ростова».

Все игроки едины в одном: о победе в российском чемпионате думать пока рано, да и в турнирную таблицу подопечные Курбана Бердыева лишний раз заглядывать не хотят. Команда восстановится после тяжелой игры и вновь приступит к подготовке к следующим матчам. Впереди у желто-синих выездная игра с саранской «Мордовией». Матч между этими клубами в рамках 26-го тура состоится на стадионе «Старт» 1 мая. 6 мая ростовчан вновь ожидает интересный поединок. В гости на Дон приедет московский «Локомотив». До конца сезона предстоят еще выездные игры с «Уралом», «Динамо» и «Тереком».

Отметим, что в активе у ростовчан — 51 очко. Это позволило «Ростову» вновь возглавить рейтинг РФПЛ. Разница с ближайшими преследователями — столичным ЦСКА — вновь составляет один балл.

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