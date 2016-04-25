Москва, 25 апреля, 2016, 03:42 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков объяснил мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, кто такие патриоты, и посоветовал прикусить язык. Комментарии скандальных заявлений участников фестиваля «Остров 90-х», прошедшего 24 апреля в «Ельцин-центре», политик опубликовал на своей странице в сети Twitter.

HOBOPOCC Сгоревший Дом профсоюзов в Одессе

«Ройзману следует прикусить язык», — считает Пушков. Парламентарий напомнил градоначальнику о том, что «именно патриоты спасли нашу страну от Гитлера, отдав за это свои жизни».

На состоявшейся в рамках фестиваля дискуссии о патриотизме, спикером которой являлся Ройзман, выступающие пытались доказать глупость и абсурдность патриотического воспитания, передает корреспондент «Накануне». Воспитываемый государством патриотизм — явление «вредное и опасное», уверены либеральные «эксперты». В числе прочего прозвучало мнение, что раздавать на улицах георгиевскую ленточку так же глупо, как раздавать носовой платок.

Когда же в зале было озвучено противоположное мнение, мэр Екатеринбурга назвал оппонентов дебилами. Помощник депутата Госдумы Мария Катасонова напомнила присутствующим, что в Донбассе сейчас идет война, на которой гибнут люди с георгиевской лентой. «Почему вы к ней так пренебрежительно относитесь?» — поинтересовалась общественница.

Кроме того, Катасонова задала вопрос, на каком основании помощник Ройзмана Игорь Гром позволяет себе глумление над жертвами расправы в одесском Доме профсоюзов, опубликовав в соцсетях сообщение «путиноидов сожгли — туда им и дорога».

В ответ на это общественница получила ответ мэра: «Или вы бессовестные циники, или вы просто дебилы». После чего Ройзман пообещал разобраться с этим вопросом.

«Мэр явно потерял берега», — прокомментировал высказывания екатеринбургского главы Пушков.